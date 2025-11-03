Estravagario in scena al Teatro Santa Teresa con Il condominio di Matteo Spiazzi

Sabato 8 novembre, ore 21.15, Estravagario Teatro sarà in scena al Teatro S.Teresa con l'ultimo esilarante spettacolo "Il condominio" scritto e diretto da Matteo Spiazzi. Una riunione di condominio. Nulla di più banale, all’apparenza. Eppure, in questo palazzo, nulla è come sembra. Le pareti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Santa Barbara California al Teatro del Lido - La ricerca e la sperimentazione, il valore della parola: due tra i nomi più noti e interessanti della scena contemporanea, i Muta Imago, di Riccardo Fazi e Claudia Sorace e Daria Deflorian si ... Segnala romatoday.it

In Scena: gli spettacoli di teatro e danza della prima metà di agosto - Prima nazionale il 4 agosto al Festiv’Alba di Alba Fucens Oreste di Euripide, nell’adattamento e regia di Alessandro Machìa (produzione Làros e Compagnia Zerkalo). Si legge su exibart.com

Teatro Oscar e degli Angeli in scena con 'La pace che cerchiamo' - È "La pace che cerchiamo" il tema della prossima stagione del Teatro Oscar e del Teatro degli Angeli di Milano, guidati dalla direzione artistica di Gabriele Allevi, Luca Doninelli e Giacomo Poretti. Riporta ansa.it