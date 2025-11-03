Estratto vivo dalle macerie l’operaio 66enne travolto dal crollo della Torre dei Conti

È stato estratto dopo circa 10 ore l’operaio romeno di 66 anni, rimasto incastrato sotto le macerie dopo il doppio crollo di una parte della Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci, a Roma. La folla ha assistito con il fiato sospeso per tutto il giorno alle operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco, iniziate questa mattina intorno alle 11:30, quando e’ avvenuto il crollo. Un lungo applauso ha accolto il momento in cui l’uomo, 66 anni, di origine romena, è stato estratto di soccorritori e trasferito sull’ambulanza. La moglie dell’operaio romeno di 66 anni imprigionato sotto le macerie del crollo parziale della Torre dei Conti è arrivata ai Fori Imperiali in serata e ha seguito le operazioni di soccorso del marito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

