Esplosione all’alba a Nettuno | auto danneggiata da ordigno rudimentale
Nettuno, 3 novembre 2025 – Nella mattinata di oggi, una violenta esplosione ha scosso la tranquillità di Nettuno, una cittadina situata nella provincia di Roma. L’evento, avvenuto all’alba, ha causato danni significativi a un’auto in sosta, senza però provocare feriti. Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute per comprendere le dinamiche dell’accaduto e identificare i responsabili. L’esplosione, presumibilmente causata da un ordigno rudimentale, ha danneggiato il parabrezza e il cofano di un’auto parcheggiata. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno rinvenuto residui di carta bruciata, elemento che potrebbe essere cruciale per le indagini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
