EsperiMusme | L’esercito del corpo! Alla scoperta del sistema immunitario
Conosci i “soldati” del sistema immunitario, come i globuli bianchi, ed esplora le strategie con cui il corpo si protegge dagli agenti patogeni. Scopri la differenza tra virus e batteri e tra antibiotici e vaccini, per capire come la medicina ci aiuta a rinforzare le nostre difese. Un’attività. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
