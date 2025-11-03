EsperiMusme | Che storia questa medicina! Alla scoperta della storia dell’anatomia

Esplora le teorie più diffuse tra i medici del passato e scopri come è nata l’anatomia moderna grazie alle prime dissezioni e all’osservazione del corpo umano. E quale luogo migliore per farlo se non il MUSME, ospitato all’interno dell’antico Ospedale di San Francesco Grande, uno dei primi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it