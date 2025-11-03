Arezzo, 3 novembre 2025 – Esordio da sogno in A2 per la Petrarca Pallamano Arezzo. Domenica 2 novembre 2025 nella bellissima cornice del palasport “le Caselle” si è scritta una delle pagine più belle della storia della Petrarca pallamano Arezzo. È stata un estate difficile, fatta di scelte, sacrifici ed impegni. I dubbi e le incertezze iniziali erano all’ordine del giorno, ma oggi al fischio della sirena si è cancellato tutto, perché queste ragazze, questi mister, questa società, hanno avuto la forza di affrontare tutto di petto e portare a casa una vittoria storica, all’esordio nel campionato di A2 nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

