Esonero Tudor Di Gregorio fa mea culpa | I primi responsabili siamo noi giocatori Poi svela cosa è successo nello spogliatoio dopo il cambio di allenatore

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esonero Tudor, Di Gregorio fa mea culpa: «Ci siamo chiesti cosa non andava. Contro l’Udinese e la Cremonese ci siamo responsabilizzati». Un’assunzione di responsabilità forte, un patto d’acciaio stretto nello spogliatoio per uscire dalla crisi. Alla vigilia della fondamentale sfida di Champions League contro lo  Sporting Lisbona, il portiere della  Juventus   Michele Di Gregorio  è intervenuto in conferenza stampa al fianco di  Luciano Spalletti. L’estremo difensore, uno dei pochi a salvarsi nel periodo nero della gestione Tudor, ha analizzato con lucidità cosa è cambiato dopo l’esonero del tecnico croato, puntando il dito non sull’allenatore, ma sui giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

