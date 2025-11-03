Esonero Pioli, separazione in vista con la Fiorentina! Il tecnico è ai titoli di coda: la società prepara il cambio dopo il ko con il Lecce L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina è ormai agli sgoccioli. Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, e da Sky Sport, dopo la sconfitta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Esonero Pioli, separazione in vista con la Fiorentina! Il club a lavoro per l’addio dopo la sconfitta contro il Lecce, da capire le modalità