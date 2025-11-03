Esonero Pioli separazione in vista con la Fiorentina! Il club a lavoro per l’addio dopo la sconfitta contro il Lecce da capire le modalità
Esonero Pioli, separazione in vista con la Fiorentina! Il tecnico è ai titoli di coda: la società prepara il cambio dopo il ko con il Lecce L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina è ormai agli sgoccioli. Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, e da Sky Sport, dopo la sconfitta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Stefano Pioli rischia concretamente l'esonero nelle prossime 48 ore e la Fiorentina sta continuando a guardarsi intorno per cercare possibili sostituti all'altezza in grado di ridare vita ad una squadra sempre più allo sbando. Vai su Facebook
Panchina Fiorentina: Pioli verso l'esonero, Vanoli in attesa. Le news #SkySport #Fiorentina #SerieA #Pioli #Vanoli - X Vai su X
Pioli Fiorentina, si viaggia spediti verso la separazione! Arriva l’annuncio che ormai sembra non lasciare più dubbi. Tutti gli aggiornamenti - Pioli Fiorentina, aria di separazione: l’ultim’ora sull’esonero di del tecnico ex Milan non lascia spazio a interpretazioni Mentre a San Siro sta per cominciare la ripresa di Milan- Scrive calcionews24.com
Fiorentina, in arrivo l'esonero di Pioli: c'è un tecnico in pole - L'allenatore della Fiorentina dopo la sconfitta interna con il Lecce è in ritiro con i giocatori ... Scrive tuttonapoli.net
Esonero Pioli, è finita: arriva la decisione della Fiorentina - Ora sembra davvero essere finita per Stefano Pioli alla Fiorentina. Da fantamaster.it