Esonero Pioli separazione in vista con la Fiorentina! Il club a lavoro per l’addio dopo la sconfitta contro il Lecce da capire le modalità

3 nov 2025

Esonero Pioli, separazione in vista con la Fiorentina! Il tecnico è ai titoli di coda: la società prepara il cambio dopo il ko con il Lecce L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina è ormai agli sgoccioli. Come si legge sul sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, e da Sky Sport, dopo la sconfitta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

