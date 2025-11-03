Esonero Pioli questione di ore | Vanoli in pole ma occhio all’outsider clamoroso

Esonero Pioli. L’inizio di stagione della Fiorentina è diventato un incubo. Dopo dieci giornate di Serie A, i numeri parlano chiaro: quattro punti, nessuna vittoria e sedici gol subiti, peggior difesa del campionato. Un ruolino di marcia che ha fatto precipitare la squadra di Stefano Pioli in una crisi profonda, al punto che la sua esperienza a Firenze sembra ormai giunta al capolinea. La sconfitta casalinga contro il Lecce (0-1), arrivata contro una squadra che fino a domenica aveva raccolto una sola vittoria, ha fatto esplodere la tensione in casa viola. La società ha reagito con decisione, disponendo il ritiro a tempo indeterminato al Viola Park e avviando un confronto interno per valutare il futuro della guida tecnica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it