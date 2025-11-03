Esonero dal servizio per la partecipazione ai convegni Nel?nome?di?chi? e Dal?Cantico?delle?Creature
Nel mese di novembre 2025 si terranno a Roma due iniziative rivolte ai docenti di ogni ordine e grado, entrambe di interesse nazionale. Dal 4 al 9 novembre è in programma il convegno "Nel nome di chi?", promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo in occasione della XXIX edizione del Tertio Millennio Film Fest. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
