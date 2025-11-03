Esoneri e panchine traballanti

Gbt-magazine.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le situazioni di Atalanta, Fiorentina e Genoa. Con l’esonero di Igor Tudor da parte della Juventus, altre società di  Serie A  sono pronte a cambiare guida tecnica.  Il Genoa ha già esonerato Patrick Vieira  affidando temporaneamente la squadra a Roberto Murgita (che ha in mano il patentino per allenare in massima divisione) e Domenico Criscito, per decidere con più calma il prossimo allenatore. Stessa situazione, ma non ancora ufficiale, si sta vivendo in casa Fiorentina con  Stefano Pioli ormai fuori dai giochi  a causa di una classifica deficitaria e una squadra che non sembra reagire agli stimoli dell’ex allenatore del Milan: probabilmente la formazione viola sarà affidata a Daniele Galloppa, in attesa di ingaggiare un nuovo diesse (dopo le dimissioni di Pradé) e affidare a lui il compito di scegliere il nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

esoneri e panchine traballanti

© Gbt-magazine.com - Esoneri e panchine traballanti

Altre letture consigliate

esoneri panchine traballantiEsoneri e panchine traballanti: le situazioni di Atalanta, Fiorentina e Genoa - Il Genoa ha esonerato Vieira, la Fiorentina è vicina all'esonero di Pioli mentre l'Atalanta valuta l'addio di Juric. Segnala msn.com

esoneri panchine traballantiNon solo Tudor | Dimesso l’allenatore: altro cambio di panchina in Serie A - L’esonero di Tudor il primo ma non certo l’ultimo in Serie A. Secondo interdipendenza.net

Crollo panchine in Serie A: la situazione sugli esoneri - Dopo vari record negativi inizia il valzer delle panchine in Serie A: i ribaltamenti dei pronostici tra certezze e rivelazioni ... Lo riporta pianetalecce.it

Cerca Video su questo argomento: Esoneri Panchine Traballanti