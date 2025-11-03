esoneri e panchine traballanti

Le situazioni di Atalanta, Fiorentina e Genoa. Con l’esonero di Igor Tudor da parte della Juventus, altre società di Serie A sono pronte a cambiare guida tecnica. Il Genoa ha già esonerato Patrick Vieira affidando temporaneamente la squadra a Roberto Murgita (che ha in mano il patentino per allenare in massima divisione) e Domenico Criscito, per decidere con più calma il prossimo allenatore. Stessa situazione, ma non ancora ufficiale, si sta vivendo in casa Fiorentina con Stefano Pioli ormai fuori dai giochi a causa di una classifica deficitaria e una squadra che non sembra reagire agli stimoli dell’ex allenatore del Milan: probabilmente la formazione viola sarà affidata a Daniele Galloppa, in attesa di ingaggiare un nuovo diesse (dopo le dimissioni di Pradé) e affidare a lui il compito di scegliere il nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

