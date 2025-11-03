Esercitazioni il 3° Reggimento artiglieria da montagna in azione

Si è conclusa nei giorni scorsi, nel poligono di Monte Romano, l’esercitazione a fuoco di artiglieria “Pindo 2-25”, che ha visto impegnato il 3° reggimento artiglieria terrestre (da montagna) della Brigata alpina “Julia” in un’attività finalizzata al mantenimento della capacità di integrazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

