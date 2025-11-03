Escursione guidata | Cima Mezzogiorno e Cima Sparavieri
Domenica 9 novembre: escursione tra i pascoli e le creste di confine del Parco della Lessinia. Questo percorso, sempre accompagnato da una vista straordinaria sulle montagne venete e trentine e sulla selvaggia valle dei Ronchi, ci permetterà di ripercorrere, tra trincee e postazioni, aneddoti e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
