Esclusione lista Fico presidente | giovedì il Riesame del Consiglio di Stato
Giovedì prossimo, il Consiglio di Stato esaminerà il ricorso presentato dai rappresentanti della lista “Roberto Fico Presidente” contro la decisione della I Sezione del TAR di Salerno, che ha dichiarato invalida la lista in vista delle elezioni provinciali di Avellino. La causa riguarda la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
