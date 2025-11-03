Esce Synergy | Gio’s Project alza l’asticella

Sbircialanotizia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile su tutti i digital store Synergy, nuova uscita di Gio’s Project guidato da Giovanni Zucchi. Nato in studio da un’intuizione concreta e trasformato in musica collettiva, il brano mette in dialogo sensibilità diverse e una scrittura lucida, sostenuta da performance d’altissimo profilo che ne esaltano energia, precisione e respiro contemporaneo. Una visione che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

esce synergy gio8217s project alza l8217asticella

© Sbircialanotizia.it - Esce Synergy: Gio’s Project alza l’asticella

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Esce Synergy Gio8217s Project