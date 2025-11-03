Eruption con Christian Yav al Teatro Kismet
Ultimi due appuntamenti di DAB 25 Festival – DanzaABari, rassegna dedicata alla danza contemporanea del Comune di Bari, realizzata in collaborazione con Puglia Culture. Come nei due anni precedenti si tratta di una mini-sezione realizzata in totale collaborazione e sinergia con il BIG Festival –. 🔗 Leggi su Baritoday.it
