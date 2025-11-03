Errani Paolini non in giornata alle WTA Finals | sconfitta con Hsieh Ostapenko ma qualificazione ancora possibile

Si complica il cammino verso le semifinali delle WTA Finals per Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra è stata sconfitta in due set dal duo composto Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e quattordici minuti di gioco. Purtroppo le italiane pagano una giornata decisamente no, con Paolini che non sembra davvero essere nelle migliori condizioni fisiche a Riad. Ora per le azzurre ci sarà la sfida con Elise Mertens e Veronika Kudermetova, con ErraniPaolini che sono obbligate a vincere per sperare nella qualificazione. ErraniPaolini hanno fatto molta fatica nei loro turni di servizio, vincendo il 56% dei punti quando hanno servito la prima contro il 79% delle avversarie, ma hanno sofferto ancora di più con la seconda, ottenendo appena il 20% punti con questo colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini non in giornata alle WTA Finals: sconfitta con Hsieh/Ostapenko, ma qualificazione ancora possibile

