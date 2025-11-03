Ernesto Costa Cesari trionfa in Svezia | vittoria per ko tecnico al secondo round

Lecceprima.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Helsingborg (Svezia), 1 novembre 2025 – Il giovane atleta salentino Ernesto Costa Cesari, originario di Maglie (Le), conquista una nuova, straordinaria vittoria internazionale nel mondo della Muay Thai. Sul ring del “Muay Thai for Life” di Helsingborg, il più grande e prestigioso evento del Nord. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

