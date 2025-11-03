Ernesto Costa Cesari trionfa in Svezia | vittoria per ko tecnico al secondo round
Helsingborg (Svezia), 1 novembre 2025 – Il giovane atleta salentino Ernesto Costa Cesari, originario di Maglie (Le), conquista una nuova, straordinaria vittoria internazionale nel mondo della Muay Thai. Sul ring del “Muay Thai for Life” di Helsingborg, il più grande e prestigioso evento del Nord. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Ernesto Costa Cesari trionfa in Svezia: battuto il campione scandinavo Touti - Il talento salentino Ernesto Costa Cesari si conferma protagonista internazionale della Muay Thai, imponendosi con un KO tecnico al secondo round sul campione scandinavo Soufian Touti al prestigioso ... Riporta leccesette.it
Ernesto Costa Cesari vola in Svezia per la sfida internazionale di Muay Thai - Il 1° novembre l'atleta salentino salirà sul ring a Helsingborg per affrontare un match nell'mabito dell'evento “Muay Thai for Life” ... Si legge su lecceprima.it