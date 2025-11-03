Era suo padre Incidente stradale mortale la terribile scoperta sulla vittima

Una tragedia che si aggiunge a un dolore mai sopito ha colpito la comunità di Monopoli, lasciando un’intera città sconvolta. Un uomo di sessant’anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di sabato lungo la provinciale che collega Monopoli a Castellana Grotte. L’auto che guidava è uscita di strada, terminando la sua corsa contro un muretto a secco. L’impatto è stato devastante e, nonostante i soccorsi immediati del personale del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo forse nel tentativo di evitare un trattore che procedeva nella corsia opposta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it