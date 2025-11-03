Era suo padre Incidente stradale mortale la terribile scoperta sulla vittima
Una tragedia che si aggiunge a un dolore mai sopito ha colpito la comunità di Monopoli, lasciando un’intera città sconvolta. Un uomo di sessant’anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di sabato lungo la provinciale che collega Monopoli a Castellana Grotte. L’auto che guidava è uscita di strada, terminando la sua corsa contro un muretto a secco. L’impatto è stato devastante e, nonostante i soccorsi immediati del personale del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo forse nel tentativo di evitare un trattore che procedeva nella corsia opposta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Villa di Tirano, incidente in serata. Feriti padre e figlia Un furgoncino che viaggiava in direzione Aprica, all’altezza di una curva, ha urtato il guard rail #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #TiranoEAltaValle #Aprica #Sondrio #Newssondrio #Notizieso - facebook.com Vai su Facebook
Incidente Colombo, il padre dell’autista della Bmw: «Non c’era alcuna corsa clandestina, mio figlio tamponato da un pirata» - Suo figlio Luca è sospettato di essere il responsabile dell’incidente che ha lasciato senza vita ... Secondo ilmessaggero.it
Incidente mortale sulla Monopoli-Castellana: chi è Piero Longo, padre di Giovanni scomparso nel nulla nel 2017 - Monopoli piange Piero Longo, 60 anni, molto conosciuto in città, morto dopo un incidente avvenuto lungo una provinciale. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco: chi era il 47enne e il cordoglio delle istituzioni - Poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco: il coraggio quotidiano delle forze dell’ordine e il cordoglio delle istituzioni. Lo riporta notizie.it