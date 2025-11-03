Episodio molto grave Mara Venier guai dopo Domenica In | Azioni penali in arrivo

La nuova stagione di Domenica In non sembra essere partita sotto i migliori auspici per Mara Venier. Ogni settimana, infatti, la storica conduttrice di Rai Uno si trova a dover fronteggiare nuove polemiche, e quella esplosa nelle ultime ore ha assunto toni particolarmente accesi. Questa volta a puntare il dito contro il programma è stato l’avvocato della figlia di un vip, che ha accusato la trasmissione di aver gestito in modo inappropriato la delicata vicenda familiare che la riguarda. A riportare le dure parole del legale è stato Il Corriere della sera, che ha dato voce a un vero e proprio sfogo contro la produzione Rai. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it