episodi di violenza nel locale la questura mette i sigili al pirata stop al ballo per due settimane

Lanazione.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Questore Bianca Venezia ha sospeso, per 15 giorni, la licenza di un’attività commerciale di Marina di Massa, il Pirata. La misura è stata adottata poiché nell’esercizio commerciale, negli ultimi mesi, si sono verificati episodi di violenza, alcuni dei quali al vaglio dell’autorità giudiziaria, con il ferimento di diverse persone. In particolare, secondo gli investigatori, si sarebbero consumate risse tra gli avventori del locale, in riferimento ai mesi estivi e un ultimo episodio dovrebbe essere avvenuto a inizio di ottobre. Come già detto, tutti episodi adesso al vaglio dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

