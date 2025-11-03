Eolico bocciato tagli al cinema e le ossa del Passatore
Anche la scorsa settimana con Dossier RiminiToday abbiamo affrontato diverse tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata.Il Ministero dell’Ambiente ha detto no al progetto di parco eolico “Badia Wind”, che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una buona notizia!!!! Bocciato in conferenza dei Servizi il progetto Eolico industriale Phobos nell’orvietano!!! https://www.umbria24.it/attualita/eolico-orvieto-la-conferenza-dei-servizi-dice-no-bocciato-progetto-phobos/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR - facebook.com Vai su Facebook