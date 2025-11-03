Entrano in chiesa e iniziano a fare sesso il parroco li vede dalle telecamere e li insegue | Grave atto di profanazione
Pensavano di essere lontani da occhi indiscreti ma sono stati colti sul fatto. Una coppia è stata sorpresa a fare sesso in chiesa dal parroco. La scoperta dell'uomo di fede ha destato scalpore e ora ci sarà una "liturgia riparatoria" per quanto accaduto.L'ira del parrocoLa vicenda è avvenuta. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
++ FURTO NELLA CHIESA DI ORSARIA, ENTRANO IN SACRESTIA E RUBANO LE BUSTE DELLE OFFERTE ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/furto-chiesa-orsaria-entrano-sacr Vai su Facebook