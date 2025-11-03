Entra nella Casa Grande Fratello arriva lui | famosissimo l’annuncio spiazza tutti

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello è fissato per stasera, lunedì 3 novembre, in prima serata su Canale 5. Lo show, condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy, si preannuncia ricco di confronti decisivi e momenti di grande spettacolo. In studio, al fianco della conduttrice, ci saranno gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Grande Fratello, le principali anticipazioni della puntata. La relazione tra Domenico e Valentina sarà al centro della puntata. Dopo gli accesissimi scontri avvenuti durante la notte di Halloween, la compagna di Domenico, Valentina, rientrerà in Casa per avere un confronto diretto con gli inquilini che hanno avanzato l’accusa che la loro crisi fosse stata inscenata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

