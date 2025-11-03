Entra nella Casa Grande Fratello arriva lui | famosissimo l’annuncio spiazza tutti
Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello è fissato per stasera, lunedì 3 novembre, in prima serata su Canale 5. Lo show, condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy, si preannuncia ricco di confronti decisivi e momenti di grande spettacolo. In studio, al fianco della conduttrice, ci saranno gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Grande Fratello, le principali anticipazioni della puntata. La relazione tra Domenico e Valentina sarà al centro della puntata. Dopo gli accesissimi scontri avvenuti durante la notte di Halloween, la compagna di Domenico, Valentina, rientrerà in Casa per avere un confronto diretto con gli inquilini che hanno avanzato l’accusa che la loro crisi fosse stata inscenata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
“Grande Fratello”, eliminazione di stasera 3 novembre: anticipazioni - Tensione alle stelle al GF: dopo l’eliminazione di Matteo, entra Valentina Piscopo e scoppia lo scontro con Anita Mazzotta. Scrive 105.net
Grande Fratello, puntata esplosiva: Valentina torna in Casa e si confronta con Domenico, entra un attore amatissimo - Torna stasera, domenica 3 novembre 2025, una nuova e attesissima puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura. Lo riporta quilink.it
Grande Fratello, Valentina entra a sorpresa nella casa: la reazione di Benedetta e Domenico - L'ingresso di Valentina lascia senza parole i due gieffini, che nel frattempo si sono avvicinati durante la prima settimana insieme nel reality ... Si legge su today.it