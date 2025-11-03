Ente Parco delle Madonie | L’autunno è un momento perfetto e davvero speciale per scoprire questi luoghi

L’autunno è un momento perfetto e davvero speciale per scoprire o riscoprire il Parco delle Madonie. Le faggete si trasformano in un tripudio di colori caldi e intensi trasformando il panorama in un quadro vivente; i boschi di querce con i loro colori vivaci rendono il paesaggio incantevole. I. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Buona domenica da Morano Calabro. Comune di Morano Calabro Ente Parco Nazionale del Pollino Ciclovia Parchi Calabria I Borghi più belli d'Italia in Calabria Calabria Straordinaria I Borghi Piu' Belli D'Italia Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano Mor - facebook.com Vai su Facebook

Delta del Po, l’Ente parco riscatta le aree di Ortazzo e Ortazzino - Romagna e il Comune di Ravenna hanno messo nella disponibilità dell'Ente Parco le risorse necessarie all'acquisto delle aree di Ortazzo e Ortazzino, tra i ... Da ilrestodelcarlino.it

"Bonus Pollino 2025", la precisazione dell'Ente Parco - In riferimento al bando “Bonus Pollino 2025”, recentemente pubblicato dall’Ente Parco Nazionale del Pollino, l'ente con una nota ufficiale “intende fornire una doverosa precisazione in merito ... Da rainews.it

Parco del Delta del Po, gli enti pubblici non partecipano all’asta e i privati acquistano 500 ettari di riserva per 10 cent a metro quadro. Gli ambientalisti: “Rischio ... - Da una parte la vendita all’asta, a prezzo stracciato, di 500 ettari nel Parco del Delta del Po a una società immobiliare. Secondo ilfattoquotidiano.it