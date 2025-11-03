Enogastronomia Merano Wine Festival premia i dolci Loison con il WineHunterOro
(Adnkronos) – I dolci Loison trionfano al Merano Wine Festival. WineHunter Award Oro per il Panettone Novità 2025 PeachMary e la torta Tosa BlackHabana: dolci che raccontano creatività e maestria Loison. Anche i biscotti Canestrello BlackHabana e Canestrello Caramel ricevono l'Award Rosso, confermando l'eccellenza della maison oltre i lievitati tradizionali.
