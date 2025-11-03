Eni-Petronasnasce una newco per il gas
9.32 Dai 300 ai 500mila barili di olio al giorno e 15 miliardi di investimenti in 5 anni, per almeno otto nuovi progetti e 15 pozzi esplorativi:lo prevede l' accordo fra Eni e la malese Petronas per creare una newco di settore. La firma a Abu Dhabi: "La nuova società rientrerà nel modello satellitare Eni" e lavorerà "per ottenere tutte le autorizzazioni regolatorie, governative e dei partner in Malesia e Indonesia". Fine dell'iter previsto entro il 2026. Diciannove asset (19 in Indonesia e 5 in Malesia). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
