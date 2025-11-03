Eni-Petronas accordo per il gas | 500mila di barili da Indonesia e Malesia
Eni ha firmato un accordo con Petronas per fondare una nuova azienda partecipata da entrambe, in gergo una newco, che controlli e gestisca gli asset posseduti dalle due multinazionali del petrolio nel Sudest asiatico, in particolare in Indonesia e in Malesia. L’obiettivo è quello di aumentare da 300mila a 500mila i barili di gas prodotti. L’accordo da 15 miliardi di euro di investimenti è stato firmato alla presenza dell’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, e del presidente e ad di Petronas, Tengku Muhammad Taufik. L’accordo di Eni e Petronas. Il piano prevede lo sviluppo di otto nuovi progetti e la perforazione di 15 pozzi esplorativi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
