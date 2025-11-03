Eni c' è la firma con Petronas per una newco del gas in Indonesia e Malesia

Eni e PETRONAS annunciano oggi la firma di un accordo vincolante per la costituzione di una società indipendente a partecipazione paritetica (“NewCo”), attraverso l'integrazione dei rispettivi asset Upstream in Indonesia e Malesia. La firma è avvenuta nell'ambito dell'evento globale dell'energia ADIPEC, alla presenza di Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, e di Tengku Muhammad Taufik, Presidente e Amministratore Delegato di PETRONAS. L'intesa segue l'accordo quadro sottoscritto dalle due società il 17 giugno 2025 e dà vita a una nuova entità che gestirà 19 asset, di cui 14 in Indonesia e 5 in Malesia, rappresentando un valore d'impresa significativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

