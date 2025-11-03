Eni c' è la firma con Petronas per una newco del gas in Indonesia e Malesia

Iltempo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eni e PETRONAS annunciano oggi la firma di un accordo vincolante per la costituzione di una società indipendente a partecipazione paritetica (“NewCo”), attraverso l'integrazione dei rispettivi asset Upstream in Indonesia e Malesia. La firma è avvenuta nell'ambito dell'evento globale dell'energia ADIPEC, alla presenza di Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, e di Tengku Muhammad Taufik, Presidente e Amministratore Delegato di PETRONAS.   L'intesa segue l'accordo quadro sottoscritto dalle due società il 17 giugno 2025 e dà vita a una nuova entità che gestirà 19 asset, di cui 14 in Indonesia e 5 in Malesia, rappresentando un valore d'impresa significativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

eni c 232 la firma con petronas per una newco del gas in indonesia e malesia

© Iltempo.it - Eni, c'è la firma con Petronas per una newco del gas in Indonesia e Malesia

Altre letture consigliate

Eni firma accordo in Algeria da 1,35 miliardi di dollari - Eni ha firmato oggi un contratto per lo sviluppo del giacimento di Zemoul El Kbar, situato nel sud- ansa.it scrive

Eni: firmato accordo in Algeria da 1,35 miliardi di dollari - Algeria, Eni: siglato nuovo contratto per lo sviluppo del giacimento di Zemoul El Kbar dal valore di 1,35 miliardi di dollari È stato firmato oggi da Eni un contratto per lo sviluppo del giacimento di ... Come scrive affaritaliani.it

Eni, accordo ventennale con Venture Global (Usa) per Gnl - Eni annuncia la firma di un accordo di fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) della durata di 20 anni con Venture Global. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Eni C 232 Firma