Eni accordo con Petronas sul gas

Eni e Petronas annunciano oggi la firma di un accordo vincolante per la costituzione di una società indipendente a partecipazione paritetica, attraverso l’integrazione dei rispettivi asset upstream in Indonesia e Malesia. La firma è avvenuta nell’ambito dell’evento globale dell’energia Adipec, con Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, e di Tengku Muhammad Taufik, presidente e amministratore delegato di Petronas. “L’ intesa segue l’accordo quadro sottoscritto dalle due società il 17 giugno 2025 e dà vita a una nuova entità che gestirà 19 asset, di cui 14 in Indonesia e 5 in Malesia, rappresentando un valore d’impresa significativo – viene spiegato – con la newco, Eni e Petronas integreranno portafogli complementari, solidità tecnica e una profonda conoscenza della regione, con l’obiettivo di creare valore nel lungo termine, garantire eccellenza operativa e assumere un ruolo di leadership nella transizione energetica “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Eni, accordo con Petronas sul gas

