Empowerment al femminile su due ruote | a Palermo la firma della carta etica dello sport

L'empowerment femminile viaggia anche su due ruote, con Giusy Parisi, non vedente e la sua amica e guida Chiara Ozino, nel segno dell'inclusività e del turismo sostenibile per scoprire in tandem, la Sicilia.. alla cieca: è una delle storie di sport, palestra di vita e di resilienza attiva contro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it