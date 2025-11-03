Empowerment al femminile su due ruote | a Palermo la firma della carta etica dello sport
L'empowerment femminile viaggia anche su due ruote, con Giusy Parisi, non vedente e la sua amica e guida Chiara Ozino, nel segno dell'inclusività e del turismo sostenibile per scoprire in tandem, la Sicilia.. alla cieca: è una delle storie di sport, palestra di vita e di resilienza attiva contro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
In molti Paesi del Sud del Mondo, le donne non possono ancora decidere della propria vita. Le disuguaglianze di genere limitano istruzione, salute e autonomia economica. L’empowerment femminile richiede interventi strutturali su scuola, lavoro, salute e par - facebook.com Vai su Facebook
Volvo Cars scommette sull’empowerment femminile e punta alla parità retributiva nel 2027 - Nell’immaginario comune persistono preconcetti sulle capacità delle donne in ruoli di responsabilità tecnica o di leadership. Come scrive esquire.com