Empoli il ritorno della mezza maratona Ma non sono mancati i problemi
Empoli, 3 novembre 2025 – La Mezza Maratona di Empoli, dopo qualche anno di assenza, è tornata in città riportando la grande corsa su strada nel cuore della Valdelsa. Una rinascita tanto attesa, che avrebbe dovuto trasformarsi in una festa totale del podismo toscano. Purtroppo, però, si è verificato l’episodio che ogni organizzatore teme di più: un errore di percorso, favorito dalla defezione improvvisa di alcuni volontari e da una serie di disservizi che si sono innestati a catena proprio nelle ultime ore. Il peggio possibile, nel momento sbagliato. Ed è un vero peccato, perché gli ingredienti per firmare una giornata da incorniciare c’erano tutti: dalla 10 km competitiva alla passeggiata di 3 km, fino al valore aggiunto della “Cardio Camminata” con Jill Cooper, personaggio celebre della televisione e del mondo fitness, capace di attrarre appassionati da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
