Empoli | è morto Loriano Bagnoli patron della Sammontana

Empoli piange Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana, industria di gelati confezionati che è diventata un colosso italiano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

