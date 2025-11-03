Empoli | è morto Loriano Bagnoli patron della Sammontana

Empoli piange Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana, industria di gelati confezionati che è diventata un colosso italiano

