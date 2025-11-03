di Simone Cioni EMPOLI Undici punti in altrettante giornate, in piena zona play-out e con quella retrocessione appena dietro. In archivio è andato meno di un terzo del campionato e Dionisi, di fatto, visto il fitto calendario da quando è arrivato non ha praticamente mai allenato la squadra. Tuttavia, sebbene debbano essere interpretati, i numeri non mentono e dall’1,2 punti di media a partita con Pagliuca (9 in 7 giornate) si è passati allo 0,5 con Dionisi (2 in 4 gare). Tradotto, nessun picco di orgoglio da parte del gruppo che non ha mostrato minimamente quella scossa che spesso si concretizza con il cambio allenatore e che era ovviamente nelle speranze della società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli, adesso serve una scossa. Andrea Fulignati non cerca alibi : "Tante cose da analizzare in fretta. L’obiettivo oggi è la salvezza»