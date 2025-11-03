Emergenze con impianti elettrici Come gestire il rischio

PISTOIA Nella sala convegni del Centro di addestramento di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, si è svolto un seminario di formazione sulla gestione del rischio in situazioni con presenza di infrastrutture e impianti elettrici, rivolto ai volontari delle associazioni che operano in collaborazione con la Protezione civile regionale in caso di emergenze. L’obiettivo comune era di sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nelle emergenze ad agire con la massima consapevolezza e conoscenza dei rischi connessi all’elettrocuzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Emergenze con impianti elettrici. Come gestire il rischio

