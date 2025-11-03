Emergenza suicidio La piaga nascosta dei giovani europei
È ormai diventata la prima causa di morte tra i 15 e i 29 anni, superando gli incidenti stradali. Dopo i lockdown si è registrato un boom. Non a caso, l’isolamento sociale è una delle maggiori cause. I più esposti sono i maschi.. La psicologa Michela Pensavalli: «Un figlio depresso è ancora uno stigma. I segnali di pericolo non sono sempre eclatanti. Occhio alle frasi di autosvalutazione: vanno prese sul serio, anche se espresse in modo scherzoso».. La preghiera è terapeutica, pure per gli adolescenti: i sociologi concordano nel rilevare i benefici del credo religioso, inteso come frequentazione regolare di un luogo di culto. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche questi approfondimenti
SALUTE - Rischio suicidio tra i giovani: una condizione di emergenza in crescita a livello mondiale https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/rischio-suicidio-tra-i-giovani-una-condizione-di-emergenza-in-crescita-a-livello-mondiale/ Vai su Facebook
Rischio suicidio tra i giovani: una condizione di emergenza in crescita a livello mondiale lecconotizie.com/societa/lecco-… via @lecco Notizie - X Vai su X
Emergenza suicidi in carcere, un detenuto di 21 anni si è tolto la vita a Pavia: “Numeri record, mai così tanti” - È il 64esimo dall’inizio dell’anno secondo il Dossier su suicidi e decessi in carcere pubblicato da Ristretti Orizzonti: “È il più alto ... Come scrive fanpage.it