Emanuela Orlandi a Roma c’è un reticolo di catacombe del Vaticano in cui si può far sparire un cadavere con estrema facilità | le nuove rivelazioni

L’ultima audizione della commissione che indaga sulla scomparsa della cittadina vaticana Emanuela Orlandi ha visto come protagonista la giornalista Maria Antonietta Calabrò, autrice del libro Il trono e l’altare. La pista finanziaria. La Calabrò ha proposto una lettura del caso collegata agli scandali finanziari che hanno segnato la storia recente del Vaticano. In particolare, Calabrò ha sottolineato che la sparizione avvenne un anno dopo il crack del Banco Ambrosiano e mentre erano in corso le indagini sull’attentato a Giovanni Paolo II da parte dell’ex terrorista Alì Agca. Tutto questo accadeva “durante gli accordi di Ginevra per il risarcimento dei creditori del Banco Ambrosiano tramite i fondi riservati della Segreteria di Stato” (fonte: Alanews). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

