Elon Musk è invecchiato di colpo lo stress lo sta distruggendo Rischia infarti e ictus | l’allarme del dottor Stuart Fischer

Il presunto "invecchiamento precoce" di Elon Mus k fa preoccupare i tabloid britannici. Durante un'apparizione durata tre ore, in diretta per il podcast di Joe Rogan, il miliardario proprietario di X è apparso un po' stanco e svuotato, tanto che la stampa anglosassone ha aperto su di lui una vera e propria cartella clinica online. Il quotidiano Metro ha interpellato il dottor Stuart Fischer, un medico di New York che ha sottolineato come il 54enne ex socio in politica di Trump "alla Convention nazionale repubblicana del luglio 2024 aveva un viso più fresco rispetto ad ora". Secondo il dottore "l'esposizione, lo stress e le controversie sembrano aver invecchiato fisicamente ed emotivamente " il proprietario di Tesla.

