Elon Musk è invecchiato di colpo lo stress lo sta distruggendo Rischia infarti e ictus | l’allarme del dottor Stuart Fischer

Ilfattoquotidiano.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presunto “invecchiamento precoce” di Elon Mus k fa preoccupare i tabloid britannici. Durante un’apparizione durata tre ore, in diretta per il podcast di Joe Rogan, il miliardario proprietario di X è apparso un po’ stanco e svuotato, tanto che la stampa anglosassone ha aperto su di lui una vera e propria cartella clinica online. Il quotidiano Metro ha interpellato il dottor Stuart Fischer, un medico di New York che ha sottolineato come il 54enne ex socio in politica di Trump “alla Convention nazionale repubblicana del luglio 2024 aveva un viso più fresco rispetto ad ora”. Secondo il dottore “l’esposizione, lo stress e le controversie sembrano aver invecchiato fisicamente ed emotivamente ” il proprietario di Tesla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

elon musk 232 invecchiato di colpo lo stress lo sta distruggendo rischia infarti e ictus l8217allarme del dottor stuart fischer

© Ilfattoquotidiano.it - “Elon Musk è invecchiato di colpo, lo stress lo sta distruggendo. Rischia infarti e ictus”: l’allarme del dottor Stuart Fischer

Leggi anche questi approfondimenti

Musk &#232; diventato il primo al mondo a superare 500 miliardi di dollari di patrimonio netto - Mercoledì 1° ottobre, alle 15:30 della costa Est, l’uomo più ricco del mondo è diventato il primo nella storia a superare la soglia dei 500 miliardi di dollari di ... Scrive tg24.sky.it

Elon Musk compra azioni di Tesla per un miliardo di dollari: le ragioni dell'acquisto - La scorsa settimana Elon Musk ha acquistato oltre 2,5 milioni di azioni di Tesla, secondo quanto emerge da un documento dell'autorità di regolamentazione, per il valore di 1 miliardo di dollari. Secondo tg24.sky.it

Grokipedia, l'enciclopedia competitor di Wikipedia annunciata da Elon Musk - Già da qualche anno, infatti, il CEO di Tesla non perde occasione per accusare la nota enciclopedia online di ... Riporta wired.it

Cerca Video su questo argomento: Elon Musk 232 Invecchiato