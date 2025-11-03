Elisabetta Gregoraci il coordinato fantasia stile pigiama a Marrakech

Come si affronta efficacemente l’arrivo della fredda stagione? Partendo per mete calde e lontane, e possibilmente dimenticandosene. Se non altro, pare essere proprio questa la strategia messa in atto da Elisabetta Gregoraci. Attualmente al centro del gossip — ma come sempre, del resto — la showgirl calabrese è volata in Marocco, precisamente a Marrakech, per concedersi una meritata pausa dalla solita routine. Ovviamente l’occasione si sta rivelando buona per sfoggiare un outfit degno di nota dopo l’altro, che sarebbe stato un vero peccato non sfruttare sino alla prossima estate, dopotutto. Elisabetta Gregoraci elegante ma comoda a Marrakech: il completo in stile pigiama con fantasia etnica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Gregoraci, il coordinato fantasia stile pigiama a Marrakech

News recenti che potrebbero piacerti

L'ex compagna del padre di Elisabetta Gregoraci racconta le violenze subite e la doppia vittimizzazione mediatica - facebook.com Vai su Facebook

Una testata calabrese, @Calabria_7, racconta che Mario Gregoraci, padre di Elisabetta Gregoraci , è indagato per una brutta storia di maltrattamento e stalking (la procura ha chiesto il rinvio a giudizio). - X Vai su X

Elisabetta Gregoraci posa senza veli su Instagram: "Mai troppo, mai troppo poco" - mai troppo, mai troppo poco", ha scritto la neo 45enne su Instagram a corredo degli scatti inediti che riassumo il suo modo di concepire la sensualità, un equilibrio che i ... Segnala gazzetta.it

Elisabetta Gregoraci, bikini e boho chic: tutti i look da Bali - Anche a Bali Elisabetta Gregoraci tiene fede al suo staus di fashion icon: tra le rovine e le spiagge dell’Indonesia, la conduttrice sfoggia look tutti da copiare. Da dilei.it

Elisabetta Gregoraci seduce Venezia82: look cipria e bustier in pizzo - Al Festival di Venezia 2025 è arrivata anche Elisabetta Gregoraci che ha incantato tutti al Lido con un look rosa cipria, raffinato e sensuale al tempo stesso, firmato Ermanno Scervino. Segnala dilei.it