Eliminazione della violenza contro le donne in biblioteca un incontro con le associazioni sportive

Le iniziative promosse dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prendono il via giovedì 7 novembre con il laboratorio “Dentro le parole”, realizzato in collaborazione con il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Materiali In Scena presenta un evento speciale al Teatro Comunale di Cavriglia: Venerdì 21 novembre 2025 – ore 21:30 Flavia Pezzo in “ISMENE” di Ghiannis Ritsos Mu - facebook.com Vai su Facebook

Trenta eventi in venti giorni per contrastare la violenza contro le donne - In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade il 25 novembre, anche quest’anno l’Unione della ... ravennaedintorni.it scrive

Villafranca: corso gratuito di autodifesa contro la violenza sulle donne - In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, il Comune di Villafranca – Assessorato allo Sport e ... Come scrive giornaleadige.it

non è amore - concerto contro la violenza sulle donne - Il 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, AltraPsicologia Lombardia e La Scighera organizzano “Non è amore”, un concerto- milanotoday.it scrive