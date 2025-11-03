Elia Del Grande avvistato nel Varesotto | l'uomo che sterminò la famiglia aveva già tentato l'evasione nel 2015

Elia Del Grande sarebbe stato avvistato ad Angera (Varese) il giorno successivo a quello della sua rocambolesca fuga dalla comunità di Castelfranco Emilia, avvenuta giovedì 30 ottobre. La cittadina, dove in passato ha trascorso un periodo della sua vita, si trova a pochi chilometri da Cadrezzate. Qui nel 1998 sterminò la sua famiglia a fucilate. Il 49enne ha alle spalle un'altra tentata evasione che risale al 2015. 🔗 Leggi su Fanpage.it

