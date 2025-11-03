Elezioni Usa 4 novembre per cosa si vota | dal sindaco di New York a due governatori

Le elezioni di martedì nella città di New York e negli Stati del New Jersey e Virginia offriranno un primo test sullo stato dell'elettorato nel primo anno del secondo mandato di Donald Trump. Non si tratta di Stati considerati in bilico alle presidenziali, ma il voto avrà un peso nazionale: i Democratici misureranno la propria tenuta dopo mesi difficili alla Casa Bianca, mentre i Repubblicani puntano a consolidare l'effetto Trump in vista delle elezioni di metà mandato del 2026. Le sfide sono diverse: a New York si decide la guida della città, in New Jersey e Virginia si eleggeranno nuovi governatori.

