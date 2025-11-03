Elezioni sindaco New York | quando si vota e chi sono i candidati
A New York l’ Election Day di martedì 4 novembre potrebbe segnare una svolta storica: la città potrebbe eleggere il suo primo sindaco musulmano. Il favorito è il 34enne democratico Zohran Kwame Mamdani, dato oltre il 40 per cento nei sondaggi e con un vantaggio in doppia cifra — tra 10 e 26 punti — sull’ex governatore Andrew Cuomo, sconfitto alle primarie dem e ora in corsa da indipendente, e sul repubblicano Curtis Sliwa, fondatore dei Guardian Angels. Chi è Zohran Kwame Mamdani. Zohran Mamdani (Ansa). Mamdani ha costruito la sua campagna sulla crisi abitativa e la qualità della vita nella città, con lo slogan di «rendere New York più vivibile per tutti». 🔗 Leggi su Lettera43.it
