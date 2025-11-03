Elezioni New York domani il voto per scegliere nuovo sindaco | 34enne musulmano Mamdani in pole con oltre il 40% Cuomo al 30% poi Silwa con il 14%
Tra i punti principali del programma del musulmano Mamdani: autobus urbani gratuiti, assistenza pubblica per l’infanzia, creazione di supermercati comunali, tutela dei diritti LGBTQ+, blocco degli affitti per le unità a canone calmierato, ampliamento dell’offerta di alloggi a prezzi accessibili, rif. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Elezioni a New York
