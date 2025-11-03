eles i ricavi pre consuntivi sfiorano i 21 milioni di euro

ELES SEMICONDUCTOR, impresa innovativa con strumenti finanziari negoziati su Euronext Growth Milan e operatore globale nella commercializzazione di soluzioni per il test di dispositivi a semiconduttore (circuiti integrati IC) con applicazioni Safety e Mission Critical, presenta i dati pre-consuntivi relativi ai ricavi delle vendite consolidati, relativi al periodo chiuso al 30 settembre 2025, non sottoposti a revisione contabile. I Ricavi Consolidati del Gruppo Eles sono pari a circa 21 milioni di euro. Sostanzialmente in linea, pur dimostrando una lieve flessione del 4% rispetto a 21,9 milioni dello scorso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

