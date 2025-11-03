Eles i ricavi pre-consuntivi sfiorano i 21 milioni di euro
ELES SEMICONDUCTOR, impresa innovativa con strumenti finanziari negoziati su Euronext Growth Milan e operatore globale nella commercializzazione di soluzioni per il test di dispositivi a semiconduttore (circuiti integrati IC) con applicazioni Safety e Mission Critical, presenta i dati pre-consuntivi relativi ai ricavi delle vendite consolidati, relativi al periodo chiuso al 30 settembre 2025, non sottoposti a revisione contabile. I Ricavi Consolidati del Gruppo Eles sono pari a circa 21 milioni di euro. Sostanzialmente in linea, pur dimostrando una lieve flessione del 4% rispetto a 21,9 milioni dello scorso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Eles, ricavi in calo ma crescono le opportunità nei mercati strategici - La società dei semiconduttori sotto opa ostile da parte di Mare Group comunica i dati sui ricavi relativi ai primi 9 mesi del 2025 Eles, pmi dell’Egm specializzata nel settore dei semiconduttori, ... Lo riporta milanofinanza.it
ELES anticipa al 15 ottobre il CdA per approvare i ricavi al 30 settembre - ELES, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha comunicato che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l ... Da borsaitaliana.it
Eles: chiude I sem con perdita di 1 mln, -8,6% ricavi a 14 mln - Eles chiude il primo semestre con una perdita di un milione di euro, in peggioramento rispetto all'utile di 0,3 ... borsaitaliana.it scrive