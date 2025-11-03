Elenoire Ferruzzi svela tutti i ritocchi estetici che ha fatto e ammette Soffro di dismorfofobia
Durante la puntata di Le Iene presentano: Inside, andata in onda ieri domenica 2 novembre 2025, in un servizio dedicato alla chirurgia estetica, Elenoire Ferruzzi ha parlato apertamente ad Alice Martinelli dei numerosi ritocchi che hanno segnato la sua trasformazione nel tempo. La performer transessuale, star dei social ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, nel 2022, ha rivelato di soffrire di dismorfofobia, un disturbo psichiatrico che altera la percezione della propria immagine e può spingere a ricorrere in modo ossessivo alla chirurgia estetica. Ferruzzi ha anche spiegato nel dettaglio tutti i ritocchi estetici invasivi ai quali si è sottoposta negli anni – e che ha sempre rivendicato con orgoglio, a dispetto delle critiche continue che riceve sui social. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Argomenti simili trattati di recente
La chirurgia estetica è desiderio, trasformazione, ma anche riflessione. Ne abbiamo parlato con chi ha scelto di cambiare, chi lo rifarebbe mille volte e chi invece ha imparato a convivere con i risultati. Rita De Crescenzo, Elenoire Ferruzzi, Lucky John, Vera Mi - X Vai su X
“Vorrei che tutto fosse più grande proprio a causa di questa patologia, un disturbo che non ti permette di percepirti nel modo giusto”. Eleonoire Ferruzzi, star dei social ed ex concorrente del Grande Fratello, ammette di soffrire di dismorfofobia, una patologia ps Vai su Facebook
Elenoire Ferruzzi Svela la Sua Trasformazione: La Verità sulla Chirurgia Estetica - Elenoire Ferruzzi: La Sua Esperienza nel Mondo della Bellezza e della Chirurgia Estetica Elenoire Ferruzzi, esperta nel settore della bellezza e della chirurgia estetica, condivide il suo straordinari ... notizie.it scrive
“È una malattia”: Elenoire Ferruzzi e la verità dietro gli interventi estetici - Elenoire Ferruzzi si racconta a Le Iene Presentano Inside: dalla chirurgia estetica alla dismorfofobia, ecco la sua intervista. Scrive donnaglamour.it
Elenoire Ferruzzi: La Sua Storia di Chirurgia Estetica e Dismorfofobia - Elenoire Ferruzzi: Esperta di Chirurgia Estetica e Dismorfofobia Elenoire Ferruzzi, professionista nel campo della chirurgia estetica, condivide la sua vasta esperienza e conoscenza sulla dismorfofobi ... Da notizie.it