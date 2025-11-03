elenoire ferruzzi svela tutti i ritocchi estetici che ha fatto e ammette soffro di dismorfofobia

Durante la puntata di Le Iene presentano: Inside, andata in onda ieri domenica 2 novembre 2025, in un servizio dedicato alla chirurgia estetica, Elenoire Ferruzzi ha parlato apertamente ad Alice Martinelli dei numerosi ritocchi che hanno segnato la sua trasformazione nel tempo. La performer transessuale, star dei social ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, nel 2022, ha rivelato di soffrire di dismorfofobia, un disturbo psichiatrico che altera la percezione della propria immagine e può spingere a ricorrere in modo ossessivo alla chirurgia estetica. Ferruzzi ha anche spiegato nel dettaglio tutti i ritocchi estetici invasivi ai quali si è sottoposta negli anni – e che ha sempre rivendicato con orgoglio, a dispetto delle critiche continue che riceve sui social. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

