Elena Basile | quella zona grigia nella politica e nei media che giustifica tutto anche il genocidio

Non mi ha stupito il trattamento riservato dalla diplomazia italiana a una funzionaria italiana delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, riconosciuta mondialmente per il suo coraggio e integrità morale nel compimento del suo incarico quale Relatore delle Nazioni Unite sul rispetto dei diritti umani in Palestina. È stata accusata da Israele, Italia e Ungheria, nel corso della recente riunione della Terza Commissione dell’AG ONU a New York di essere di parte, pro Hamas, di esorbitare dai suoi compiti con dichiarazioni politiche, di non essere credibile. Il delegato israeliano l’ha apostrofata “ strega fallita”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Segre non parla di genocidio a Gaza, Aprile: “Nel suo pensiero non c’è alcuna zona grigia” - Marianna Aprile interviene sul dibattito attorno alle parole di Liliana Segre, che non ha parlato esplicitamente di genocidio a Gaza. Lo riporta la7.it
Elena Basile: “Israele terrorista, insorgiamo al silenzio di Meloni e Mattarella. Gergiev? Dai nostri intellettuali fascismo culturale” - “Ma quante prove vogliamo avere che Israele è fuori dal diritto internazionale? ilfattoquotidiano.it scrive