Non mi ha stupito il trattamento riservato dalla diplomazia italiana a una funzionaria italiana delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, riconosciuta mondialmente per il suo coraggio e integrità morale nel compimento del suo incarico quale Relatore delle Nazioni Unite sul rispetto dei diritti umani in Palestina. È stata accusata da Israele, Italia e Ungheria, nel corso della recente riunione della Terza Commissione dell’AG ONU a New York di essere di parte, pro Hamas, di esorbitare dai suoi compiti con dichiarazioni politiche, di non essere credibile. Il delegato israeliano l’ha apostrofata “ strega fallita”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Elena Basile: quella “zona grigia” nella politica e nei media che giustifica tutto, anche il genocidio