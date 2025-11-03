El País ricorda Pasolini | Sono rimasto fermo all’idealismo del liceo quando giocare con un pallone era la cosa più bella del mondo
Oriana Fallaci intervistò Pier Paolo Pasolini per L’Europeo nel 1966, Un marxista a New York. Pasolini le disse questa frase: «Amo la vita feroce, disperatamente. E amo la gente povera e viva». La morte di Pasolini. El País ricorda: “Pier Paolo Pasolini morì nella notte del 2 novembre 1975, 50 anni fa, sulla spiaggia di Ostia, vicino a Roma. Il suo corpo fu trovato all’alba: devastato, coperto di fango, con le tracce di un’auto — la sua — sul petto e il volto sfigurato. La polizia arrestò un ragazzo di 17 anni, Giuseppe ‘Pino’ Pelosi, che dichiarò di averlo ucciso per legittima difesa dopo una lite per motivi sessuali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
