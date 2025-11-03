Eintracht Theate | Per noi l’assenza di De Bruyne è positiva ma in futuro vorrei giocarci contro
Il difensore dell’Eintracht Francoforte, Arthur Theate, vecchia conoscenza del nostro campionato per la sua esperienza al Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per il match di domani contro il Napoli La conferenza di Theate. «Sarà senza dubbio una gara complicata contro i campioni d’Italia. Il Napoli è una squadra di grande qualità e si respira un’atmosfera speciale. Noi daremo tutto, come già fatto contro il Borussia Dortmund, e vogliamo confermarci anche domani». Potrebbe interessarti: Eintracht, Minden: «Scandalosa l’assenza dei nostri tifosi a Napoli» Sull’assenza dei tifosi: « È davvero un grande dispiacere che i nostri sostenitori non possano essere presenti, ma sappiamo che ci seguiranno da lontano e ci faranno sentire il loro sostegno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Roma, attenta: Eintracht e Theate a colloquio, intesa vicina. Pronti anche 12 milioni per il Rennes - L'addio del 22enne ecuadoriano ha avuto un peso consistente per il club tedesco ... Come scrive tuttomercatoweb.com
Während WM-Quali: Eintracht-Star Theate erlebt kuriose Spielunterbrechung - Hunde, Katzen, Rauchschwaden infolge von Bengalos: All das und viel mehr war in der Geschichte des Fußballs nicht nur einmal Anlass für eine Spielunterbrechung. Segnala msn.com