Eintracht Theate | Per noi l’assenza di De Bruyne è positiva ma in futuro vorrei giocarci contro

Il difensore dell’Eintracht Francoforte, Arthur Theate, vecchia conoscenza del nostro campionato per la sua esperienza al Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per il match di domani contro il Napoli La conferenza di Theate. «Sarà senza dubbio una gara complicata contro i campioni d’Italia. Il Napoli è una squadra di grande qualità e si respira un’atmosfera speciale. Noi daremo tutto, come già fatto contro il Borussia Dortmund, e vogliamo confermarci anche domani». Potrebbe interessarti: Eintracht, Minden: «Scandalosa l’assenza dei nostri tifosi a Napoli» Sull’assenza dei tifosi: « È davvero un grande dispiacere che i nostri sostenitori non possano essere presenti, ma sappiamo che ci seguiranno da lontano e ci faranno sentire il loro sostegno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

