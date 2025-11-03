Eintracht Minden | Scandalosa l’assenza dei nostri tifosi a Napoli

Il Napoli affronterà in Champions l’Eintracht Francoforte il 4 novembre, ma ai tifosi tedeschi residenti a Francoforte e dintorni, sarà vietata la trasferta. Questo quanto annunciato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. La questione non è stata presa a cuor leggero dal club tedesco che ne è venuto a conoscenza della decisione contemporaneamente a quelli del Napoli. Il membro responsabile del consiglio di amministrazione dell’Eintracht, Philipp Reschke, era furioso: «Dobbiamo purtroppo riconoscere che la strategia di escludere i tifosi ospiti dalle partite ad alto rischio è ormai diventata una pratica comune nel calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

